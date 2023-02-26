شعبة الدواجن: أسعار "البانيه" تتراجع 30جنيها فى الأسواق للمستهلكين

كتب إسلام سعيد

أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط أسعار الفراخ البانية بحوالي 30 جنيها في الأسواق للمستهلكين من 190 جنيها إلى 160 جنيها في تعاملات اليوم، وذلك في إطار استمرار تراجع سعر الدواجن في الأسواق مع طرح كميات كبيرة قبل شهر رمضان.

وأضاف سامح السيد لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الدواجن انخفضت في بعض المناطق إلى 70 جنيها ومناطق أخرى تسجل 75 جنيها للمستهلك مقابل مستويات تراوحت بين 90 و95 جنيها في الأيام الماضية.

وتشهد أسعار الدواجن اليوم الأحد في المزارع انخفاض بحوالي 4 جنيهات ليسجل كليو الفراخ 66 جنيها مقابل 70 جنيها أمس السبت، مع موجة تراجع ملحوظة في أسعار الدواجن مع استيراد 100 ألف طن دواجن من البرازيل.