رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التجديد بالمدينة الجامعية للطلاب فى مدينة نصر

كتب لؤى على

قام الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، يرافقه أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية ب جامعة الأزهر ، بجولة تفقدية إلى المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر اليوم الأحد؛ لمتابعة انطلاق أعمال التطوير في مبنى الفاروق عمر بن الخطاب.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بمتابعة الأعمال، ووجه الشركة المنفذة إلى سرعة الانتهاء من أعمال التجديد حتى يكون هذا المبنى جاهزًا لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب مع بداية العام الدراسي القادم .

وقام رئيس الجامعة بتفقد الكافتيريات الموجودة في المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، وتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية التي يتم بيعها للطلاب، مشددًا على ضرورة أن تكون السلع مطابقة للمواصفات، ومدون عليها تاريخ الصلاحية؛ حرصًا وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب المقيمين في المدينة الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة بالاهتمام بالمساحات الخضراء داخل المدينة الجامعية من خلال متابعة إدارة الحدائق، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف.