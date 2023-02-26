اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 03:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي

الأحد، 26 فبراير 2023 02:58 م
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التجديد
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي؛ أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي.
 
ووقف نائب رئيس الجامعة على الأعمال التي يجري العمل بها داخل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي، إضافة إلى أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة في بعض الأقسام الأخرى، وطالب نائب رئيس الجامعة الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ لكي يتسنى  لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، افتتاحها ودخولها الخدمة؛ لتكون إضافة جديدة تضاف إلى رصيد قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

مستشفى الحسين

جامعة الازهر

وزارة الصحة

الازهر



الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح منشآت جديدة بكلية طب "بنات" بأسيوط

الأحد، 26 فبراير 2023 02:30 م

"خُلق التواضع" أهم سمات النسخة الحادية عشرة من ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

السبت، 25 فبراير 2023 07:29 م

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بالجهود العلمية لأساتذة الطب النفسي في خدمة المجتمع

السبت، 25 فبراير 2023 05:36 م

جامعة الأزهر تفتتح معملى السموم وأبحاث تخزين الطاقة بكلية العلوم بأسيوط

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:56 م

رئيس جامعة الأزهر: نقدم خدمات مجتمعية متنوعة وخريجونا ينشرون الوسطية في العالم

الأحد، 19 فبراير 2023 04:10 م

جامعة الأزهر تحذر من عمليات نصب واحتيال وجمع تبرعات باسمها

الخميس، 16 فبراير 2023 09:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة