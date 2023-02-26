نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي؛ أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة بمبنى العيادات الخارجية ب مستشفى الحسين الجامعي

ووقف نائب رئيس الجامعة على الأعمال التي يجري العمل بها داخل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي، إضافة إلى أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة في بعض الأقسام الأخرى، وطالب نائب رئيس الجامعة الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ لكي يتسنى لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، افتتاحها ودخولها الخدمة؛ لتكون إضافة جديدة تضاف إلى رصيد قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.