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بدء التقديم لحجز وحدات الطعام المتنقلة بمركز قفط فى قنا.. اعرف الشروط

الأحد، 26 فبراير 2023 01:00 ص
بدء التقديم لحجز وحدات الطعام المتنقلة بمركز قفط فى قنا.. اعرف الشروط وحدات الطعام المتنقلة بمركز قفط
قنا- صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط جنوب محافظة قنا، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في حجز وحدات الطعام المتنقلة لأبناء المدينة وفقًا للشروط المطلوبة.
 
وأوضح جمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية، أن المستندات المطلوبة "صورة بطاقة الرقم القومي، صحفية الحالة الجنائية، شهادة تأدية الخدمة العسكرية، رخصة قيادة سارية، شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شهادة من التأمينات، شهادة صحية للمرخص له، خطاب المرور" وتسلم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

وكانت قد التقى اللواء أشرف الداودي، لمتقدمين الراغبين فى الحصول على "سيارة طعام متنقلة" وتقدم للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا 40 مواطنا للحصول على "سيارة طعام متنقلة"، وجرت الموافقة على 38 انطبقت عليهم الشروط، ووجه المحافظ المتقدمين بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، مؤكدا لهم أنه فى حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائيا، وذلك بناء على تقرير اللجنة الفنية المُكلفة بفحص تلك السيارات، والتى تم تشكيلها برئاسته.

 

وأضاف الداودي، أنه ستجرى قرعة علنية لتوزيع أماكن تواجد سيارات الطعام بمدينة قنا والتى جرى تحديدها بمعرفة الوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا وإدارة مرور قنا، مشيرًا إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به هى من الأفكار الرائدة التى لا تتطلب رأس مال كبير.

 


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