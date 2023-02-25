محافظ قنا: انتهاء أعمال القافلة الطبية فى قرية أبو مناع بمركز دشنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وقال محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1327 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 421 حالة أمراض باطنة، 317 حالة طب أطفال، 299 حالة جراحة عيون، 107 حالة جراحة عامة، 87 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 53 حالة أمراض نساء وتوليد، 43 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 55 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 126 مواطنا.