انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى "مهارات حياتية" للعاملين بـ"رياضة الدقهلية"

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وأسماء فتحي مدير إدارة العلاقات العامة، والمدرب عمر جابر، والعاملين بالمديرية وإدارات شباب " بلقاس، ميت غمر، المنصورة، ميت سلسيل، منية النصر، اجا، دكرنس.

ووجهت الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، الشكر لإدارة العلاقات العامة لدعمها للعاملين وسرعة إستجابتها لكل مايخص النهوض بالعمل، وأضافت بأنها ستدعم جميع العاملين في كافة المجالات، من أجل تحقيق الإستفادة القصوي للجميع والنهوض بمنظومة العمل.

وأشارت "عثمان" إلي أهمية دورات المهارات الحياتية علي مستوي العمل والحياة الشخصية، وموضوعات الدورة بالتحديد والتي تتناول السيرة الذاتية وإجتياز المقابلات الشخصية وكيفية إدارة الوقت وهى موضوعات مرتبطة بالعمل، واختتمت حديثها بتمنياتها للجميع بالتوفيق.

تضمنت فاعليات التدريب عن إدارة الوقت، خاصة وأن الوقت مورد محدود، وتختلف أهميته من شخص لآخر، وفي كل الأحوال عليك التجهيز للعمل ولايجوز ان تبدأ اليوم متأخرا فهذا إهدار للوقت مشيرا إلى عدم التشتت أثناء العمل بالرد على الهاتف، وعليك أن تعمل علي قدر الإستجابة وليس علي قدر الكمال.

إضافة إلي الإبتعاد عن مضيعات الوقت ومنها المواصلات والترفيه بدون خطة، والمقاطعات أثناء العمل كالرد علي الهاتف والنوم الكثير وتناول الطعام، إضافة إلي الإرهاق والمرض والفوضي في بعض الأحيان والإستخدام المفرط لوسائل التواصل، ولابد من التخطيط ليومنا والتخطيط للعمل مسبقا وعدم إرهاق الذات فلديك العديد من المهام وعليك بترتيب وتقسيم الأمور.

يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر مع المجموعة الأولي من العاملين حتى 28 فبراير الجاري، واستكماله مع باقي الإدارات الفرعية، في إطار خطة العمل بالعلاقات العامة، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للعاملين في كافة المجالات لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم والنهوض بالعمل وتطويره إضافة إلي الدمج بين الإدارات من خلال اللقاءات المجمعة والتعارف بين العاملين ودعم الروابط بينهم وتنمية روح الإنتماء إلى مكان العمل إضافة إلي كسر الحاجز الروتيني اليومي للعمل وتجديد النشاط والطاقة لدى العاملين.