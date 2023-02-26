ندوات القومى للمرأة للإرشاد الأسرى بقرى حياة كريمة فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد مركز شباب خليج بحري، ندوات الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، التى ينظمها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ والأزهر الشريف، بحضور 100 سيدة وفتاة، وذلك من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى، ضمن حملة" طرق أبواب " داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تحدى الدولة الأساسي هو نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع خاصة الشباب و أن مراكز الشباب هى حلقة الوصل بين مختلف الجهات المعنية و الشباب في كل ربوع مصر، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدور المرأة المصرية فى قضية بناء الوعى و تنشئة الأبناء، معولا على دورها المحوري فى خطة التنمية الشاملة.

وأشارت الدكتورة هبة الكيلاني، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، بأن الندوات تهدف إلى رفع الوعي بموضوعات تنظيم الأسرة واختيار شريك الحياة بالإضافة إلى قضية تنظيم الأسرة فضلاً عن تقبل الأسرة للأطفال من ذوى القدرات الخاصة وكيفية التعامل معهم والدمج والتربية الإيجابية للأبناء .

وأضاف الدكتور أسامة حسني، والدكتور إسلام محمد ضيف الله، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التنمية الأسرية من أهم القضايا التي يوليها الأزهر الشريف عناية خاصة، أقيمت الندوات بمركز شباب خليج بحرى التابع لإدارة شباب مطوبس، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس.



الحضور من السيدات



ندوات القومى للمرأة للإرشاد الأسرى بقرى حياة كريمة