المشدد 7 سنوات لسائق لاتهامه بقتل زميله خلال مشاجرة بينهما فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا البرديسى، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، سائق، لاتهامه بضرب أخر خلال مشاجرة نشبت بينهم، وأفضى هذا الضرب إلى وفاة المجنى عليه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32263 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2729 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "على ه أ"، 31 سنة، سائق، قتل المجنى عليه "ع م أ"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلاف سابق بينهما، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده، وأفضى ذلك إلى وفاته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز بغير مسوغ قانونى سلاح أبيض "مطواة"، دون أن يكون لها ضرورة مهنية أو حرفية، كما حاز وأحرز أداة "عصا خشبية" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، عدلت قيد ووصف القضية، حيث وجهت تهمة الضرب أفضى للموت بدلا من توجيه الاتهام للمتهم بالقتل العمد، حيث أن تفاصيل الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف سابق فيما بينهما، على أولوية تحميل الركاب.