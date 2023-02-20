اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل ابتز سيدة بنشر صورها للحصول على مبالغ مالية بشبرا الخيمة

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:13 م
المشدد 3 سنوات لعاطل ابتز سيدة بنشر صورها للحصول على مبالغ مالية بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غربي، وتامر محمد الفنجري، وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بابتزاز وتهديد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31780 لسنة 2022 جنايات قسم شبرا الخيمة المقيدة برقم 2539 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا ع"، 41 سنة، عاطل، لأنه في غضون شهر يونيو 2022، هدد المتهم المجني عليها "و اح"، كتابة بإفشاء أمور محدثة بالشرف وهي محادثات إلكترونية دارت فيما بينهما، وعدد من الصور الخاصة بها استحصل عليها سلفا، وكان التهديد مصحوبا بتكليفه لها بإرسال له مبالغ مالية في مقابل عدم نشر تلك الصور والمحادثات على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وذلك بتهديدها بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لها ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورا، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بغير رضاها والتقط بجهاز إلكتروني صورتها في مكان خاص هو محل المجني عليها.
 
واستمعت المحكمة، لأقوال المجني عليها، التي أكدت أنها وعلى إثر تعرفها على المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دار فيما بينهما العديد من الأحاديث الإلكترونية، وأن تلك العلاقة تطورت حتى تمكن من خلالها المتهم من الاستحصال على صور خاصة لها ومحادثات هاتفية خاصة بها، وعندما طلبت منه التوقف والامتناع عن التحدث معها، قام بتهديدها من خلال حسابه على تطبيق الواتس اب بنشر تلك الصور والمحادثات، وطلب مبالغ مالية منها لعدم نشر ما بحوزته.

اخبار القليوبية

امن القليوبية

جنايات شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة

السجن المشدد

عاطل

ابتزاز

نشر صور فاضحة

مبالغ مالية



الموضوعات المتعلقة

جنايات شبرا الخيمة تقتص لشاب قُتل على يد زميليه لسرقة سيارته.. المتهمان استدرجاه بحجة توصيلهما وألقيا "الشطة" على وجهه وخنقاه بـ"كوفية".. المحكمة تحيل أوراقهما إلى المفتى.. ووالدته: فرحتى تكتمل بحكم الإعدام

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:30 م

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالإعدام لعامل قتل شخصا وأشعل النار فى جثته لسرقته

السبت، 14 مايو 2022 01:02 م

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالمؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقليوب

الأربعاء، 11 مايو 2022 10:59 ص

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالإتجار في الهيروين والحشيش

السبت، 23 أبريل 2022 05:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة