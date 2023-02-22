السجن 10 سنوات لنقّاش لإدانته بالتعدى على طفل فى الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأسامة محمد جاد، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني بجلستها اليوم الأربعاء، بمعاقبة نقّاش، لإدانته بالتعدي على طفلٍ ، أثناء تعليمه النقاشة، والتسبب في إحداث إصابات له، وذلك بعدما أثبت الطب الشرعي الواقعة.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 37473 جنح مركز الفيوم لسنة 2022، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2022 كلي الفيوم، إلى يوم 7 سبتمبر المُنقضي، حينما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من ولي أمر طفل بتعرض طفله للتعدي من قبل نقّاش كان يعمل معه.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم برئاسة من القبض على المتهم، ويدعى إبراهيم.أ.إ.ع، 22 سنة، نقّاش، ومقيم عزبة علي صالح بدائرة المركز، والذي اعترف باعتدائه على الطفل.

وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، حيث اعترف بارتكاب جريمته، ثم قرر المحامي العام إحالته إلى محكمة الجنايات والتي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات، ثم أجلتها في مطلع الأسبوع لمناقشة الطبيب الشرعي بجلسة اليوم حتى أصدرت حكمها المتقدم.