الكنيسة تدشن أواني خدمة فى قداس ذكرى الأب أنسطاسى الصموئيلى بالمنيا

كتب: محمد الأحمدى

تكثف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنشطتها خلال هذه الأيام والتى تعرف بالصوم الكبير الذى يمثل أقدس صوم فى الكنيسة، وذلك فى الإيبارشيات المختلفة بمحافظات مصر.

وصلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، القداس الإلهي للذكرى الأولى لرحيل الأب الراهب القمص أنسطاسي الصموئيلي بكنيسة القديس الأنبا موسى بالمنيا،وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وخلال القداس دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما عمّد طفلًا من أبناء الكنيسة.