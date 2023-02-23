اليوم السابع
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تعرف على مسميات الأسابيع فى الصوم الكبير بالكنيسة

الخميس، 23 فبراير 2023 08:00 ص
تعرف على مسميات الأسابيع فى الصوم الكبير بالكنيسة كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير أمس الإثنين، والموافق 20 فبراير الجارى وذلك لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة فى شهر أبريل.

 

ويقول الأب دوماديوس حبيب الراهب كاهن عام بالقاهرة في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الصوم الكبير له ألحان خاصة، أبرزها لحن "أنا أعرف أنك صالح"، وتمتنع الكنيسة عن معظم الأطعمة التي يوجد فيها طعام دسم، مثل لحوم الحيوانات وغير مسموح بالأسماك في هذا الصوم.

 

وحول أسابيع الصيام الكبير، ذكر أنها تم تقسيمها إلى أسبوع الاستعداد للأربعين المقدسة وأسبوع الآلام، موضحا أن الصوم الكبير هو صوم درجة أولى وهو أقدسصوم في الكنيسة وأقدس أيامه أسبوع الآلام فالأسبوع الأول يسمى الاستعداد والثانى التجربة والثالث الابن الضال والرابع السامرية والخامس المخلع والسادس المولود أعمى والسابع أسبوع الآلام.   

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الصوم الكبير

الصوم فى الكنيسه



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