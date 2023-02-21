مواعيد القداسات فى كنائس مصر فترة الصوم الكبير

كتب: محمد الأحمدى

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير أمس الاثنين، لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة فى شهر أبريل المقبل.

وذكر الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بأسوان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القداسات فى كنائس مصر ستكون يوميا منالساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 3 عصرا فى اليوم التالى ويكون له طقس معين وألحان خاصة ويميز هذا الصوم المطانيات وهى أن الإنسان ينزل إلى الأرض ساجد ويتميز أيضا بالقراءات وله اختلافه عن أيام السنة وينتهى بأسبوع الآلام.

وتابع كاهن كنيسة مارمرقس أن هذا الصوم يكون من الدرجة الأولى ويختلف عن الأصوام اللى فيها سمك وله نسكياته وهذا الصوم هو الذى صامه السيدالمسيح شخصيا فقد صام 40 يوم ونضيف عليهم أسبوع الاستعداد وأسبوع الختام.

وذكر أن أسبوع الاستعداد يكون هدفه إن الأقباط بدأو يتأقلموا مع الصيام وكل أسبوع له اسم والأسبوع الأول أحد الكنوز أو أسبوع الاستعداد، والأسبوع الثانى أحد التجربة والثالث أحد الابن الضال والرابع أحد السامرية والخامس أحد المخلع والسادس أحد المولود أعمى والسابع أحد الشعانين والأحد الأخير يكون عيد القيامة