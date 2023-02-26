القبض على المتهم بقتل عامل بسبب خلافات قديمة تجددت بينهما فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من ضبط المتهم بقتل عامل، بعد إصابته بآلة حادة، في مشاجرة نشبت بينهما بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات قنا، يفيد مصرع عامل بعد إصابته بآلة حادة "سكين" في مشاجرة مع آخر بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن العامل في العقد الرابع من عمره، وأن المتهم في الواقعة يعمل بائع طيور، تجددت خلافات قديمة بينهما تطورت إلى طعن المجني عليه.