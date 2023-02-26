اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل عامل بسبب خلافات قديمة تجددت بينهما فى قنا

الأحد، 26 فبراير 2023 10:44 م
القبض على المتهم بقتل عامل بسبب خلافات قديمة تجددت بينهما فى قنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من ضبط المتهم بقتل عامل، بعد إصابته بآلة حادة، في مشاجرة نشبت بينهما بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات قنا، يفيد مصرع عامل بعد إصابته بآلة حادة "سكين" في مشاجرة مع آخر بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن العامل في العقد الرابع من عمره، وأن المتهم في الواقعة يعمل بائع طيور، تجددت خلافات قديمة بينهما تطورت إلى طعن المجني عليه.

تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، بعد نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وجاري معرفة أسباب الواقعة.

 

 

 

 

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