اليوم السابع
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الخميس، 23 فبراير 2023 06:47 م
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أمن قنا يضبط تشكيلًا إجراميًا بحوزته مخدرات ودراجات نارية مسروقة

الخميس، 23 فبراير 2023 06:47 م
أمن قنا يضبط تشكيلًا إجراميًا بحوزته مخدرات ودراجات نارية مسروقة حملة أمنية - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط تشكيل إجرامي، يتاجر في المخدرات والسرقة بالإكراه في قوص جنوب المحافظة، وبحوزته كمية من مخدر البانجو والحشيش والدراجات النارية المسروقة وأسلحة نارية.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قوص ومعاوني المباحث من  ضبط ش.س، 23 عاما، وأ.ن،20 عاما، وح. أ، 37 عاما، من مسجلين خطر، خلال مداهمة بمخبأهم في إحدى الزراعات المجاورة لمزلقان السكة الحديد بقوص، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والبانجو، وعدد من الدراجات النارية المبلغ بسرقتها وسلاح ناري وذخيرة

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة لتولي التحقيقات

 

 

 

 


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