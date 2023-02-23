أمن قنا يضبط تشكيلًا إجراميًا بحوزته مخدرات ودراجات نارية مسروقة

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قوص ومعاوني المباحث من ضبط ش.س، 23 عاما، وأ.ن،20 عاما، وح. أ، 37 عاما، من مسجلين خطر، خلال مداهمة بمخبأهم في إحدى الزراعات المجاورة لمزلقان السكة الحديد بقوص، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والبانجو، وعدد من الدراجات النارية المبلغ بسرقتها وسلاح ناري وذخيرة

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة لتولي التحقيقات



