اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة شخص تحت تهديد السلاح فى سوهاج

الأحد، 26 فبراير 2023 02:51 م
السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة شخص تحت تهديد السلاح فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ف.ا" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ا.ن" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام اعترضه المتهم وقام بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته واستولى منه على متعلقاته الشخصية وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت  محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا" و"ف.ح"، بالسجن 5 سنوات ، لاتهامهما بالتعدى على المجنى عليه "م.ا"، وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز البلينا.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده تعدى المتهمين عليه بالضرب محدثين إصابته بعاهة مستديمة، بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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