السجن 5 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا" و"ف.ح"، بالسجن 5 سنوات ، لاتهامهما بالتعدى على المجنى عليه "م.ا"، وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده تعدى المتهمين عليه بالضرب محدثين إصابته بعاهة مستديمة، بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ب.ا.خ"و "م.ب" بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بخطف المجنى عليه "ا.ا" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب وخطفه بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.