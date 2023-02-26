اليوم السابع
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إحالة أوراق سيدة للمفتى بسوهاج لاتهامهما بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى

الأحد، 26 فبراير 2023 12:06 م
إحالة أوراق سيدة للمفتى بسوهاج لاتهامهما بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى مجمع محاكم سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد إحالة أوراق المتهمة "ش.ج.م"ربة منزل إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 29 أبريل القادم للنطق بالحكم لاتهامها بقتل الطفلة المجنى عليها "م.س.ص" بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
 تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من مركز شرطة المراغة بالعثور على جثة الطفلة 10 سنوات ملقاة فى ترعة نجع حمادى وكشفت التحريات أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة حيث قامت بخنق الطفلة جارتها عن طريق كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم وضعت جثتها فى جوال وألقتها بترعة نجع حمادى بناحية قرية الحريدية دائرة المركز.
 
وتبين من التحريات التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة لوجود خلافات مالية بينها وبين والدة الطفلة المجنى عليه كما استولت على قرطها الذهبى وفرت هاربة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى قررت قرارها السابق.

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