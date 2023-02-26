السجن 10 و 3 سنوات لأب ونجله لحيازتهما هيروين وسلاحا بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق ، اليوم، أب ونجله بالسجن المشدد 10 سنوات للأول و3 سنوات للثاني، لإدانتهما فى القضية رقم 1980 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الإبراهيمية، والمقيدة برقم 1675 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، حيازة مواد مخدرة وسلاح نارى.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية عندما احالت النيابة العامة، حسن ع م، ونجله عبد العظيم، للمحاكمة الجنائية لقيامهما بنطاق بدائرة مركز الابراهيمية، وتضمن أمر الإحالة قيامهما باحراز جوهراً مخدراً ( هيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاز الثاني واحرز الأول بواسطتة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، و (طلقة) مما تستعمل في السلاح النارى حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه. بناء عليه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين