السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة للمتهمين بخطف شاب بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، شابًا حضوريًا بالحبس لمدة سنة واحدة، وعاقبت المتهمين الثاني والثالث غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامهم بالاشتراك في خطف شاب والتعدي عليه وإصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهم في مدينة القرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 3193 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة القرين، المقيدة برقم 3526 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، ليوم 9 نوفمبر الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: صلاح ر ع أ س، 33 سنة، وعطية إ ع، ومحمود إ م آ، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في دائرة قسم شرطة القرين، قد اشتركوا في خطف المجني عليه عبدالرحمن ع ع ع، بالتحايل، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم كون المجني عليه كان خطيب زوجة المتهم الثاني (شقيقة المتهم الثالث).

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد استغلوا تواجدهم في مسكن المجني عليه وأوهموه بتوصيلهم إلى منزل خاص بهم، وعلى إثر ذهب معهم إلى مكانٍ ناءٍ، وما أن وصلوا حتى انهالوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات باستخدام سلاح ابيض (مطواة).

وتبين أن المتهمين قد أحدثوا عمدًا إصابة المجني عليه إصابات خلفت لديه عاهة مستديمة بنسبة 1% على النحو المبين في التحقيقات.