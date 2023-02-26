السجن المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد، بمعاقبة المتهم "ا.ا.ا" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم فى الحشيش المخدر وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ا.ع" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ف.ا.ا"ونجلته "خ.ف.ا" وذلك بنشر صور وفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليهما بقيام المتهم بتصوير نجلته بهاتفه المحمول بغير علمها وتهديده لها بنشر الصور مقابل مبالغ مالية وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.