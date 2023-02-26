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الرئيس السيسي والمشاركون فى تفقد اصطفاف معدات تنمية سيناء يقفون دقيقة حدادا

الأحد، 26 فبراير 2023 12:11 م
الرئيس السيسي والمشاركون فى تفقد اصطفاف معدات تنمية سيناء يقفون دقيقة حدادا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المشاركين فى حفل تفقد اصطفاف معدات تنمية وإعمار سيناء، فى الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.
 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء قائلا: "اسمحوا قبل ما نقعد.. فى يوم زى ده.. يوم عظيم.. نقف دقيقة حداد وأيضا تقدير واحترام لأرواح الشهداء.. كل الشهداء.. شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء من أبناء سيناء.. كل اللى ضحوا من أجل أن ننقف النهاردة الوقفة دى علشان نقول بداية جديدة لأرضنا اللى كادت تفقد مننا.. اسمحوا أننا نقف دقيقة".

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