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الرئيس السيسي: الأولوية فى تنمية سيناء للشركات السيناوية اشتغلوا معانا فى ظروف صعبة

الأحد، 26 فبراير 2023 12:26 م
الرئيس السيسي: الأولوية فى تنمية سيناء للشركات السيناوية اشتغلوا معانا فى ظروف صعبة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الأولوية فى تنمية سيناء للشركات السيناوية قائلا: " بقول للقيادة العامة والهيئة الهندسية الأولى بالعمل معانا طبعا كل شركات المقاولات فى مصر لكن الأولى شركات أبناء سيناء على أساس انهم اشتغلوا معانا فى ظروف اصعب كتير وكانوا موجودين صحيح المعدلات مكنتش زى ما بنحلم لكن كان طبيعة الظرف هو اللى فارض علينا..هما الأولى فى كل الأعمال الموجودة وارجو نعوض كل اللى احنا بنتمناها ونخلصه فى اسرع وقت ممكن خلال فترة زمنية قليلة وان شاء الله نطمن الأول من ازالة العبوات الناسفة والمتفجرات اللى كانت موجودة فى حتت كتير اللى يخلص نخش ونكمل شغلنا".

 

أضاف الرئيس السيسى خلال تفقده المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: "عاوز أقول للواء محمد..وقائد الجيش ورئيس الهيئة الهندسية مهم قوى إزالة العبوات الناسفة مش عاوزين نخسر حد تانى.. مش عارف تاخدوا تمام شهر ولا شهرين تخلصوا بيها مهمة الإزالة بالكامل بنسبة 100 % علشان بس مفيش حاجة تحصل".

 


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