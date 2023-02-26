"إعلام بني سويف" تشارك في ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، مشاركة الطالبة فاطمة الزهراء معروف في ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية، والذي يعقد خلال الفترة من 25 : 28 فبراير الجاري، ضمن فعاليات عام الشباب العربي والذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة وفود من 11 دولة عربية، و39 كلية إعلام من الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتي في إطار تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة بين القيادات الشبابية الإعلامية بالوطن العربي، حيث يتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية بين الباحثين المشاركين، بالإضافة إلى الورش التأهيلية التدريبية، لافتاً إلى أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي وإيصال الفكر السليم، وآليات البحث عن المعلومات الصحيحة، ومواكبة التطور السريع لوسائل الإعلام.