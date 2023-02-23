دورة تدريبية عن "الحماية المدنية" بكلية العلوم بجامعة بني سويف

نظمت وحدة السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور حماده محمد محمود عميد الكلية، دورة تدريبية عن الحماية المدنية وذلك في إطار حرص الكلية على تدريب ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وحاضر في الدورة التدريبية النقيب يوسف عبد المنعم محفوظ، خلف صلاح زكي أمين شرطة من إدارة الحماية المدنية ببني سويف.

وقال الدكتور منصور فى بيان له إن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص الجامعة والكلية، وتحقيق الأمن والسلامة لكافة الأفراد والمنشآت داخل الحرم الجامعي وتأهيل العاملين للتعامل مع أي كوارث وكيفية استخدام أساليب الإطفاء المتاحة للسيطرة والتحكم في حالات الطوارئ حفاظاً على سلامتهم.

وفى سياق منفصل أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ورشة العمل التي نظمتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء حول دبلوماسية صناعة واتخاذ القرار والمشكلات التي تواجه مسؤولي الشركة، وذلك تمهيد لعقد بروتوكول تعاون بين المعهد والشركة حول آليات التعاون المستقبلي، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المصري عميد المعهد ونخبة من قيادات الشركة.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على التعاون البناء مع المؤسسات والشركات وتزويدهم بالمعرفة والبنية اللازمة لتعزيز خدماتها، من خلال توفير أساليب حديثة لمتطلبات العمل المتطورة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يلعب دورًا حيويًا في الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الأمر الذي يساهم في دعم ونهوض الاقتصاد القومي.