اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية على الصحراوي الغربي في المنيا

الأحد، 26 فبراير 2023 10:10 م
إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية على الصحراوي الغربي في المنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص، من محافظتي أسيوط وسوهاج، إثر انقلاب دراجة نارية بدون لوحات بالطريق الصحراوي الغربي، وسيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي، وذلك أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقت الاجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: هاني عبد الله أبو زيد 45 عاما، شقيقه حماده 50 عاما، وابنته أروه 27 عاما، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.
 
كما تلقي مدير الأمن اخطارا، بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي شمال قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، بحوالي 5 كيلو متر.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: إسلام محمد عبد الله، 17 عاما، فلاح، محمد ربيع حافظ 22 عاما، فلاح، يقيمان في محافظة أسيوط، وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج حيث أصيب الأول بغيبوبة تامة، والثاني بكسر بالساق الأيمن.

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