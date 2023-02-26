زراعة أشجار مثمرة بقريتى البيهو والعزيمة فى مركز سمالوط المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، مجهودات الوحدة المحلية لقرية البيهو لزراعة الأشجار المثمرة بطريق مصر اسوان الزراعي أمام كوبري اطسا البلد، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية العزيمة أعمال زراعة (50) شجرة زينة تنوعت بين ( تفيته ، جزورين ، موهجنى ) بالمدخل الرئيسي للقرية وتم ري الأشجار .

وأكد رئيس المركز، استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار من الوحدات المحلية والأحياء بالمركز وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شئون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه بالإضرار بتلك الأشجار أو قطعها، وذلك لمواجهة مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية .

ومن ناحية أخرى عقدت مديرية القوى العاملة بالمنيا الاختبار الختامي لدورة التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة، وذلك لعدد من المتدربات بقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص، ضمن (مبادرة حياة كريمة) بالقرى الأكثر احتياجا.

من جانبه، أشار محمد صلاح وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا، إلى أن الاختبار شمل اختبارا نظريا وآخر عمليا، منوها إلى أنه بعد التدريب ستوفر المديرية فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة ، مؤكدا على أن المديرية تواصل التدريب على مهن السباكة و التفصيل و غيرها ، في اطار مبادرة " مهنتك في قريتك " ،وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.



زراعة أشجار مثمرة بقريتى البيهو والعزيمة بمركز سمالوط فى المنيا



زراعة أشجار مثمرة بقريتى البيهو والعزيمة بمركز سمالوط فى المنيا