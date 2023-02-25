17.3 مليار جنيه عوائد الموازنة من هيئة قناة السويس خلال 5 أشهر

كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بالموازنة العامة للدولة إلى 91.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023 تمثل 19.8% من إجمالي إيرادات الموازنة بنسبة نمو 13.1% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وجاء هذا العائد من:
1- 31.3 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة نمو 17.8%.
2- 31 مليار جنيه حصيلة غير ضريبية من عوائد الملكية بنسبة نمو 56.6%.
3- 17.3 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس بنسبة نمو 46.1%.
4- 4.9 مليار جنيه عوائد محصلة من الهيئات الاقتصادية بنسبة نمو 27%.
5- 1.4 مليار جنيه عوائد محصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسبة نمو 40.4%.
6- 2.2 مليار جنيه منح خلال 5 شهور.
7- 26.3 مليار جنيه حصيلة غير ضريبية من الإيرادات المتنوعة.
وكانت الموازنة العامة للدولة قد حققت فائض أولى بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.2% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 18.8% خلال أول 4 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 463.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 22.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
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