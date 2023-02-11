463.9 مليار جنيه إيرادات الموازنة العامة في 5 أشهر بنسبة نمو 18.8%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى 463.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بقيمة 73.3 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 80.2% من إجمالي الإيرادات، ويعرض اليوم السابع أبرز إيرادات الموازنة خلال أول 5 شهور من العام المالي، بحسب التقرير الشهري، وهي:

1- 372.1 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بقيمة 62.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

2- 91.8 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية تمثل نسبة 19.8% من إجمالي الإيرادات.

3-31 مليار جنيه إيرادات من عوائد الملكية بنسبة نمو 56.6%.

4- 17.3 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس بنسبة نمو 46.1%.

5- 1.4 مليار جنيه عوائد محصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة نمو 40.4%.

6- 2.2 مليار جنيه منح حصلت عليها الموازنة خلال أول 5 شهور من العام المالي.

7- 31.3 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة نمو 17.8%.

وكانت الموازنة العامة للدولة قد حققت فائض أولى بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.2% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 18.8% خلال أول 4 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 463.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 22.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.