وكيل صحة الوادى الجديد يشهد إطلاق ميثاق التمريض.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهد دكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد ، اليوم السبت، إطلاق ميثاق مهنتى التمريض والقبالة المصرى، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مؤكداً على الدور المحوري لمهنتي التمريض والقبالة في مصر، باعتبارهما من أسمى مهن الرعاية الصحية، وذلك خلال المؤتمر الخاص بإطلاق الميثاق بالتعاون مع النقابة الفرعية للتمريض بالمحافظة بقاعة ديوان عام المديرية بحضور مدير ادارة التمريض بالمديرية ونقيب التمريض بالمحافظة وعدد كبير من منتسبي هيئة التمريض بالقطاع الصحي.

وقال محروس، أن خطوة إطلاق تحديث الميثاق خطوة هامة جداً للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة في مصر، باعتبارهم أساس المنظومة الصحية بمصر، مشدداً على أهمية الارتقاء بمنظومتي التمريض والقبالة في مصر، خاصةً أن الدولة المصرية هي قبلة القطاع الصحي في المنطقة، وتقدم خدماتها الصحية لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها دون تمييز وفقاً لأحدث المعايير العلمية، مؤكداً على أنه سيتم عقد ورش تدريبية دورية في كافة مراكز المحافظة لتدريب العاملين بالمنظومة على تطبيق ميثاق مهنتي التمريض والقبالة المصري المُحدث.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أعلنت عن بدء تنفيذ حملة لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية على مستوى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة تحت شعار «حقك تنظمي» وذلك في الفترة من 25 فبراير الجارى وحتى أول مارس فى مراكز الخارجة وبلاط والفرافرة، وتستكمل فعالياتها فى مركزى باريس والداخلة في الفترة من يوم 4 إلى يوم 8 من شهر مارس المقبل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة تهدف لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية، وتشمل توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة لرفع معدلات الاستخدام، حرصاً على صحة الأم والطفل، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة.

واضاف محروس أن الحملة تهدف أيضا لابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.