صحة الوادى الجديد: انتظام تشغيل العيادات التخصصية بقرية بولاق بالخارجة

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء ، عن بدء العمل بالعيادات التخصصية فى وحدة بولاق الصحية التابعة لإدارة الخارجة، وذلك فى تخصصات (الاطفال ؛ الجلدية ؛ الباطنة العامة ؛ نساء وتوليد) موزعة على أيام من الاثنين الى الخميس أسبوعياً، في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين وضمن المبادرة الرئاسية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الاولية، والعمل على تطوير العمل بوحدات الرعاية الاساسية .

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة انتهت من تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة فى قرية القصر القبلى التابعة لمركز باريس والتى أسفرت عن علاج 363 حالة مرضية فى 11 تخصص طبى وجرى تحويل عدة حالات للعلاج فى مستشفيات متخصصة

كما جرى تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "الأربعين 2" بمركز باريس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 501 مواطن، بقرى الأربعين بمركز باريس والقرى القريبة منها، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وجرى تحويل 3 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

ويأتي تنفيذ تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أعلنت عن الانتهاء من علاج 1107 حالة مرضية بالمجان ضمن فعاليات قافلة جمعية الدكتور مصطفى محمود، والتي تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1097 حالة مرضية وإجراء 10 عمليات جراحية، ضمن برنامج عمل القافلة بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى باريس المركزي.