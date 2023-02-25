وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الأزهر بالخارج

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، نتيجة الفصل الدراسي الأول ل امتحانات النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبناء الأزهر المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، للعام الدراسي 2022/2023م.

وعبر وكيل الأزهر الشريف عن خالص تقديره وامتنانه لجميع القائمين على العملية التعليمية في الأزهر الشريف، لما يبذلونه من جهد كبير على مدار العام لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية بالأزهر، مؤكدا حرص الأزهر على دعم أبناءه وطلابه المقيمين بالخارج كجزء أصيل من رسالته لنشر المنهج الأزهري الوسطي عبر العالم.

كما وجه الشكر لوزارة الخارجية المصرية، لجهودها في تسهيل مهمة إجراء امتحانات أبناء الأزهر الشريف في الخارج، ولتسخيرها كافة الإمكانات في السفارات والمراكز الثقافية المصرية المنتشرة في جميع الدول التي يقيم بها أبناء الأزهر الشريف لإتمام الامتحانات لهم على النحو الأمثل.