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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول

الخميس، 02 فبراير 2023 11:45 ص
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول
كتب لؤى على

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أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الخميس، محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.
 
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 164639) طالبا وطالبة، حضر منهم( (162736)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136591) بنسبة (83.93%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (26145) بنسبة 16.07%.
 
بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (158360) طالبا وطالبة، حضر منهم (155486)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136587) بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50 % (18899 ) بنسبة ( 12.15%).
 
وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،  بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي:
 

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

الازهر الشريف

بوابة الازهر

نتيجة الشهادات الازهرية

اليوم السابع بلس



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