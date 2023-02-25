اليوم السابع
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وزيرة التعاون الدولى فى زيارة لمحافظة المنيا اليوم

السبت، 25 فبراير 2023 12:00 ص
وزيرة التعاون الدولى فى زيارة لمحافظة المنيا اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
المنيا-حسن عبد الغفار

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تزور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، محافظة المنيا، وسوف يكون فى استقبالها الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا،  ومن المتوقع أن تزور وزيرة التعاون الدولى طبقا للبرنامج المقترح للزيارة، قرية الجهاد 4 بمركز العدوة، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، والمدارس الحقلية، والاستماع لشرح تفصيلى حول المشروع، إلى جانب زيارة للمدرسة الإعدادية للقرية.
 
كما يشمل برنامج الزيارة، تفقد وحدة الرعاية الصحية الاولية، بقرية صفط الشرقية على الطريق الصحراوى الغربى التابعة لمركز المنيا، كذلك عرض حلقات مصغرة عن التربية الايجابية والعنف المنزلى وتفاعل مع الاسر المتردده على الوحدة الصحية، بالاضافة إلى تفقد معرض مصغر حول التمكين الإقتصادى للمراه من أجل نمو شامل ومستدام فى مصر ، وذلك بمدينة المنيا، وتختتم  الوزيرة زيارتها  بعدد من الباحثات عن عمل ورائدات اعمال اللاتى تلقين خدمات  التوظيف وتطوير الاعمال من المشروع فى المنيا. 
 
 
 


 

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