محافظ القليوبية: 9 معارض لبيع السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بتخفيضات 30%

وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلاً رمضان" هذا العام، مع استمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية المخفضة.

وتفقدَّ "المحافظ"، ومرافقيه أقسام المعارض المختلفة والتي شملت كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين، للتخفيف على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، ومنها اللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والأرز ، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر، وجميع مستلزمات شهر رمضان المُعظم من التمور والياميش والزبيب وجوز الهند، كما اطمأن على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتوجه محافظ القليوبية، إلى ميدان بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة لافتتاح معرض "أهلا رمضان" بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية، والمعرض مقام على 20 باكية لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار إقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء افتتاح المعرضين بحضور الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومصطفى فرج الممثل القانوني لهيئة الشبان العالمية.

ومن الجدير بالذكر أنه بافتتاح هذين المعرضين يكون عدد المعارض التى تم افتتاحها 9 معارض بمدن بنها (معرضين) وحي غرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب وطوخ والخانكة وشبين القناطر وحي شرق شبرا الخيمة.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن هذه المعارض تقدم أنواعا مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة، للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن.