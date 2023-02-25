افتتاح معرض أهلا رمضان بالدقى بتخفيضات تصل لـ30%

كتبت - مرام محمد

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد على مارم سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسى العربي، معرض"أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مُخفضة بحى الدقي، والذى يُقام تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الغلاء وتحت رعاية محافظ الجيزة وسفير دوله اليمن بالقاهرة. وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة ومرافقوه أقسام المعرض المختلفة، والتى ضمت السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاى ومختلف السلع الغذائية والتموينية وقسم الأجهزة الكهربائية. وخلال الجولة تم الاستماع الى آراء المواطنين للاطمئنان على رضاءهم عن الأسعار والمعروضات، وقد أكد المحافظ للمواطنين على استمرار إقامة المعرض حتى نهاية شهر رمضان لتلبيه احتياجاتهم.

وأكد المحافظ، أن الدولة تواصل جهودها وبالتعاون بين كلفه الجهات نحو إقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الأزمة العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التي أقامتها محافظة الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا على الاستمرار في التوسع نحو إقامة المعارض السلعية لتغطية كافه قرى ومراكز وأحياء المحافظة ليستفيد منها اكبر قدر ممكن من المواطنين.

وثمن المحافظ الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر وللجهات والشركات المشاركة فى تنظيم هذا المعرض وتوفير كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%.

ووجه المحافظ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بمعارض اهلا رمضان بكافه المعارض المقامه والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة لتخفيف العبء على المواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد علي المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر، و البرلماني مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.