محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بحى عين شمس.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لحزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية القافلة الطبية التي يقيمها حزب مستقبل وطن بمبنى الشهر العقارى الجديد بحى عين شمس .

وثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دور حزب مستقبل وطن ومؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وتضم القافلة تخصصات الباطنة والرمد، والأطفال، والصدر، والنساء، والقلب، والأسنان، والانف والأذن، والجلدية والجراحة وقياسات الضغط والسكر، ورافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وقيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالقاهرة.