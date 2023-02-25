اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 07:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بحى عين شمس.. صور

السبت، 25 فبراير 2023 06:40 م
محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بحى عين شمس.. صور قافلة طبية بحى عين شمس
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لحزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية القافلة الطبية التي يقيمها حزب مستقبل وطن بمبنى الشهر العقارى الجديد بحى عين شمس . 
 
وثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دور حزب مستقبل وطن ومؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.
 
وتضم القافلة تخصصات الباطنة والرمد، والأطفال، والصدر، والنساء، والقلب، والأسنان، والانف والأذن، والجلدية والجراحة وقياسات الضغط والسكر، ورافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وقيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالقاهرة.
 
قافلة طبية بحى عين شمس (1)
قافلة طبية بحى عين شمس 

قافلة طبية بحى عين شمس (2)
قافلة طبية بحى عين شمس 

قافلة طبية بحى عين شمس (3)
قافلة طبية بحى عين شمس 

 


القاهرة

قافلة طبية

عين شمس

حي عين شمس



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يصدق على ضم مدة الخبرة العملية والخدمة العسكرية لـ302 من العاملين

الخميس، 23 فبراير 2023 05:16 م

محافظ القاهرة يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز التعاون المشترك

الخميس، 23 فبراير 2023 02:41 م

تعرف على تعريفة الركوب من محافظات القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية

الخميس، 23 فبراير 2023 01:49 م

مسارات 48 خط أتوبيس من محافظات القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية الجديدة.. الخطوط تعمل بداية مارس المقبل مع انتقال الموظفين.. أسعار التذاكر تتراوح من 18 لـ 45 جنيها.. والمواعيد من 6 لـ12 منتصف الليل

الخميس، 23 فبراير 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة