افتتاح منفذ جديد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى حى الأزبكية .. صور

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة القاهرة فتح منافذ جديدة بكافة مناطق القاهرة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا حيث افتتح اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية نائبًا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منفذًا بشارع الصحافة بحى الأزبكية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق .

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح المنافذ يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأوضح على أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم .

وتضم المنافذ كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة .