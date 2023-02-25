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محافظ الجيزة وسفير الجمهورية اليمنية يفتتحان اليوم معرضا للسلع المخفضة بالدقى

السبت، 25 فبراير 2023 10:26 ص
محافظ الجيزة وسفير الجمهورية اليمنية يفتتحان اليوم معرضا للسلع المخفضة بالدقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يفتتح اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، والدكتور محمد علي مارم سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، اليوم السبت، في تمام الساعة 11 صباحا، معرضا للسلع الغذائية واللحوم المخفضة في 22 شارع محي الدين أبو العز بحي الدقي.
 
ويطرح المعرض 16 سلعة أساسية وأكثر من 200 سلعة فرعية وبأسعار تنافسية وتخفيضات تصل لـ30%، تشمل السلع من الزيت والسمن والسكر والأرز والمكرونة والدقيق والمنظفات واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة؛ لتغطية استهلاك المواطنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون بين محافظة الجيزة والجالية اليمنية في مصر.
 
جدير بالذكر أن محافظة الجيزة، افتتحت حتى الآن 5 معارض "أهلا رمضان"، توفر احتياجات المواطنين من كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حتى نهاية شهر رمضان الكريم، إلى جانب ما تضمه من أكثر من 900 معرض ومنفذ للسلع تغطي كافة قطاعات المحافظة.
 
وأكدت المحافظة، بدء تجهيز 5 معارض "أهلا رمضان" جديدة في مراكز ومدن منشأة القناطر والصف وأطفيح، وأحياء الوراق وشمال الجيزة، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 
 
 
 

معارض

منافذ السلع المخفضة

محافظ الجيزة

الجيزة



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