خارطة معارض "أهلا رمضان" فى محافظة الجيزة.. اعرف الأقرب لمنزلك

كتبت – مرام محمد

استهدفت محافظة الجيزة، فى خطتها لضبط الأسواق، إقامة معارض "أهلا رمضان" في المناطق ذات الكثافات السكانية استجابة لمطالب المواطنين، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وافتتحت المحافظة حتى الآن 5 معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%، وتستعد قريبا لافتتاح 5 معارض إضافية، ليكون إجمالي عدد معارض "أهلا رمضان" في المحافظة 10 معارض، إلى جانب 900 معرض ثابت ومتحرك تغطي كافة القطاعات، لتتيح احتياجات المواطنين من كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة منافذ "أهلا رمضان"، في محافظة الجيزة.

- معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

- معرض "أهلا رمضان" بمنطقة خدمات الحى 11 ، 12، بمدينة 6 أكتوبر.

- معرض "أهلا رمضان" بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

- معرض "أهلا رمضان" بشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين.

- معرض "أهلا رمضان" بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط. "الافتتاح قريبا"

- معرض "أهلا رمضان" بشارع المطار قبل نفق المنيرة في حي شمال. "الافتتاح قريبا"

- معرض "أهلا رمضان" بجوار مبنى الحي الجديد في حي الوراق. "الافتتاح قريبا"

- معرض "أهلا رمضان" بمدخل مركز ومدينة منشأة القناطر. "الافتتاح قريبا"

- معرض "أهلا رمضان" بقرية الكداية في مركز ومدينة الصف. "الافتتاح قريبا"