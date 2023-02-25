5 معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها لمواطنى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30%

كتبت – مرام محمد

سعت محافظة الجيزة، فى خطتها لضبط الأسواق ورفع العبء عن كاهل المواطنين، إقامة شوادر ومنافذ للسلع الغذائية بمختلف أنواعها بالمناطق ذات الكثافات السكانية استجابة لمطالب المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والذي أكد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل فى نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين.

وافتتحت المحافظة حتى الآن 5 معارض "أهلا رمضان"، توفر احتياجات المواطنين من كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حتى نهاية شهر رمضان الكريم، إلى جانب ما تضمه من أكثر من 900 معرض ومنفذ للسلع تغطي كافة قطاعات المحافظة.

ففي 101 باكية بيعية على مساحة 2000م، يعرض معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، يوميا، السلع التموينية والمنتجات الطازجة والمخبوزات والعطارة والألبان واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق.

وعلى مساحة 1000 متر بطريق جمال عبد الناصر، تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11، يعرض معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر منتجاته بعدد كبير من الباكيات البيعية يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وافتتحت المحافظة معرض "أهلا رمضان" بشارع المدرسية بالمنيب، على مساحة 500 متر وبمشاركة 30 عارض، ومعرض "أهلا رمضان" بشارع بورسعيد في البدرشين، والمقام على مساحة 500 متر ومشاركة 21 عارض، بالإضافة إلى معرض "أهلا رمضان" بشارع شكري القواتلي في العياط، على مساحة 500 وبمشاركة 30 عارض.



السلع بمعارض أهلا رمضان



معارض اهلا رمضان في الجيزة



أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان



اقبال المواطنين على معارض اهلا رمضان



السلع بمعارض اهلا رمضان



معارض اهلا رمضان في الجيزة تفتح ابوابها للمواطنين