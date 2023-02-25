محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ خطة تعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بتكثيف الجهود لتنفيذ خطة المحافظة لتعظيم الإيرادات، وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة ، ولاء صلاح مديرة وحدة الايرادات وصندوق الخدمات بالمحافظة .

تضمن اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والجهود المبذولة لتنميتها وفقًا للقوانين والقرارات الحكومية المنظمة لذلك وضبط آليات تحصيلها والرؤى والتصورات الهادفة إلى رفع نسبة الإيرادات وتحسين واستقرار موارد المحافظة.

كما استعرض المحافظ ، خطة تحصيل الايرادات بجميع مراكز واحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات وتعظيمها حتى يتثنى وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير ، مؤكداً تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحصيل الإيرادات المالية المختلفة واهتمامه بتعزيز صندوق الخدمات بتلك الإيرادات والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين.

وأوضح المحافظ، ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلا عن دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام.