محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروع تبطين الترع وتطهير مخرات السيول

أسيوط - هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام الرى، لمناقشة أعمال تطهير مخرات السيول، وإزالة التعديات والموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفى إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجارى المائية حفاظاً على مياه الرى، ومنعاً لهدرها والعمل على وصولها لنهايات الترع لرى الأراضى الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

ووجه محافظ أسيوط خلال اللقاء مسئولى الموارد المائية والرى بالمحافظة، بتكثيف حملات إزالة كافة أوجه التعديات على أراضى أملاك الدولة فى مهدها، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، فضلا عن استمرار أعمال تطهير مخرات السيول ،والتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تحسبًا لأي طاري بالإضافة إلى متابعة حالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها ورفع وإزالة أية مخلفات او تعديات على أراضى املاك الدولة أولاً بأول من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها للحفاظ على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه للزارعة وذلك في إطار سياسة الدولة نحو تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات واستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات والعمل على تحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما ناقش محافظ أسيوط ، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ، لافتا إلى متابعته الميدانية والمستمرة للاعمال التى يجرى تنفيذها ، على أرض الواقع بقرى ومراكز المحافظة ،للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات ، لافتا الى انه يجرى العمل فى المرحلة الثانية للمشروع القومى لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة ،حيث يبلغ اجمالى الترع الجارى تبطينها353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة باجمالى 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ تعدت 60 % ، لافتاً الى أن المرحلة الثانية من المشروع القومي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه بدأت من يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات ،مشيراً إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الدولة متمثلة في وزارة الري والموارد المائية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث ،مشدداً على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء .