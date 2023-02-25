فوائد سلطة البنجر لصحتك.. منها خفض ضغط الدم خلال ساعتين

كتبت فاطمة خليل

فوائد سلطة البنجر لصحتك يخفض ضغط الدم البنجر من الخضراوات الجذرية، التى لها فوائد صحية عديدة بسبب الكميات الهائلة من المكونات الكيميائية النباتية والغذائية المتوفرة فيها، فهو يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والألياف وأنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن أيضًا، في هذا التقرير نتعرف على فوائد سلطة البنجر لصحتك، بحسب موقع "cnet". يحتوي البنجر بشكل طبيعي على النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في جسم الإنسان يمكن لأكسيد النيتريك أن يريح الأوعية الدموية ويوسعها وبالتالي يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، حيث يساعد في خفض ضغط الدم في غضون ساعتين.

القدرة على التحمل يتم تحويل النترات الموجودة في البنجر إلى أكسيد النيتريك في جسم الإنسان مما يساعد على تقليل الكمية المحتملة للأكسجين. يمكن إنفاق هذا الأكسجين في التمارين منخفضة الكثافة ، كما أنه يزيد من تحمل التمارين عالية الكثافة. أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون عصير البنجر قبل ممارسة الرياضة مباشرة يمكنهم ممارسة الرياضة لفترة أطول من الوقت.

مفيد لمرضى القلب تسبب الكميات البارزة من الدهون الثلاثية في جسمك مشاكل تبعية للقلب يساعد البنجر في تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول عن طريق زيادة كمية الكوليسترول الحميد ، أي الكوليسترول الجيد. إلى جانب ذلك ، يقلل من مستوى الهوموسيستين لأنه يحتوي على مادة البيتين المغذية. لذلك ، يمكنك منع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق تناول البنجر بانتظام.