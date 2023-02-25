اليوم السابع
Ads
السبت، 25 فبراير 2023 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عدم ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء سبب الدخول فى شرائح أعلى.. التفاصيل

السبت، 25 فبراير 2023 03:18 م
عدم ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء سبب الدخول فى شرائح أعلى.. التفاصيل العداد الكودى
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجاهل المشترك لضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء مسبوق الدفع يعرضه أحيانا للكثير من المشاكل، أهمها عدم الاستفادة من الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد حتى فى حالة نفاد الرصيد، علاوة على عدم الرجوع للشريحة الأولى واﻻستمرار فى الشرائح المرتفع و سحب رصيد من العداد ، وفيما يلى كل المعلومات التي تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع :
 
1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .
 
2-  تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.
 
3-  إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".
 
4-  الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية والأعياد.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

العدادات مسبوقة الدفع

الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع



الموضوعات المتعلقة

القابضة لكهرباء مصر تطلق مسابقة بين شركات التوزيع الـ9 لسرعة تركيب العداد الكودى.. وجنوب الدلتا تفوز بالمركز الأول بإجمالى 1131 جهازا.. والمتحدث باسم الوزارة: هدفها تقييم رؤساء الشركات بشكل أسبوعى

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:00 ص

متحدث "الكهرباء" لـ"dmc": التحول للعداد الكودي لا يعتبر تقنينا للوحدة السكنية

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:07 م

شركات توزيع الكهرباء تنفذ 50% من طلبات العداد الكودى فى 4 سنوات.. شكاوى من المواطنين بسبب تجاهل طلباتهم.. والكهرباء: انتهينا من تركيب مليون و100 ألف عداد للمخالفين وبعض الطلبات تأخر تنفيذها لعدم سداد المقايسات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:00 م

متحدث الكهرباء: تقسيط العداد الكودى يصل إلى 24 شهرا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة