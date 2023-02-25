عدم ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء سبب الدخول فى شرائح أعلى.. التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تجاهل المشترك لضبط الوقت والتاريخ ب عداد الكهرباء مسبوق الدفع يعرضه أحيانا للكثير من المشاكل، أهمها عدم الاستفادة من الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد حتى فى حالة نفاد الرصيد، علاوة على عدم الرجوع للشريحة الأولى واﻻستمرار فى الشرائح المرتفع و سحب رصيد من العداد ، وفيما يلى كل المعلومات التي تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع :

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد .

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية والأعياد.