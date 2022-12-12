اليوم السابع
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الكهرباء: تركيب 14 مليون عداد مسبوق الدفع "صناعة مصرية" حتى الآن

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:37 م
الكهرباء: تركيب 14 مليون عداد مسبوق الدفع "صناعة مصرية" حتى الآن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت ـ رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حاليا حوالى 14 مليون عداد مسبوق الدفع، مشيرا إلى أنه متبقى ما يقرب من 27 ألف عداد خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأوضح شاكر خلال موتمر الأهرام الاقتصادي، أن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها لدى المشتركين صناعة مصرية، مؤكدا أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال  التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح شاكر، أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.

ويرى شاكر أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بمميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع مما يجعل الطلب على هذه العدادات  فى زيادة مستمرة، كاشفا أن الدولة تستهدف تغير كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

العداد مسبوق الدفع

توطين الصناعة المحلية



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