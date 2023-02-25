سرطان الفم.. أعراض رئيسية يجب ألا تتجاهلها

يمكن أن يتطور سرطان الفم في أي جزء من أجزاء الفم أو تجويف الفم، مثل الشفتين واللثة واللسان والبطانة الداخلية للخدين وسقف الفم وأرضية الفم تحت اللسان، وهو من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، في هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات والأعراض المرتبطة بسرطان الفم والتي لا ينبغي تجاهلها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
سرطان الفم
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