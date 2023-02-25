رفع إشغالات الباعة الجائلين فى حملة بمنطقة مزلقان ناهيا ببولاق

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع على مدار اليوم للعمل على حل كافة شكاوي المواطنين والتصدي لكافة أوجه المخالفات.

وفي هذا الإطار، شنت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور ، حملات مكبرة بمنطقة مزلقان ناهيا؛ لرفع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن محافظ الجيزة شنت من خلال حي جنوب الجيزة حملات مكبرة بقطاع المنيب، أسفرت عن رفع 450 حالة إشغال للطريق العام للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، بالإضافة إلى إزالة أكشاك مقامة بالمخالفة بأرصفة المشاة.