خارج الحدود.. باراجواى تعلن تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية (فيديو)

كتب محمد جمال

بث تلفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية جديدة من برنامج خارج الحدود، من إعداد وتقديم محمد جمال المغربى نبدأها مع حضراتكم من باراجواى، حيث وافقت اللجنة الدائمة للكونجرس فى باراجواى على إعلان تنظيم "الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية .

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه وفقا للكونجرس فى باراجواى فإن هذا التنظيم يقدم مساعدة أيديولوجية لمن يلجأ إلى العنف ويهدد الاستقرار والأمن، في كل من الشرق والغرب".

وأضافت الصحيفة أن "دولة باراجواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والممارسات الإرهابية التي تشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ الأمم المتحدة، والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"..

ولمن لا يعلم، فقد أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وأيضا روسيا جماعة الإخوان جماعة إرهابية، رافضين كل الأساليب الإرهابية المتطرفة التي تعمل بها الجماعة لنشر الفكر المتشدد.

ومن باراجواى إلى الحرب الروسية الأوكرانية

وبعد عام على إشتعال الحرب الروسية الأوكرانية فلا يزال صوت القذائف مستمر دون وجود بارقة أمل في وجود سلام بين روسيا وأوكرانيا. ومع اتساع رقعة المعارك واستعداد عدة دول لحرب جديدة، أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن إقامة حواجز ومتاريس المضادة للدبابات على الطرق مع روسيا وبيلاروس.

أيضا أعلن وزير الدفاع الأوكرانى أن بلاده تستعد للقيام بهجوم مضاد ضد الجيش الروسي، تزامنا مع مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الأوكرانى أن بلاده ستشن ضربات أقوى وأبعد، في الجو وعلى الأرض وفي البحر، وفي الفضاء الافتراضي".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكرانى "سيهزم الجميع"، مشيرا إلى ثقته الكاملة أن عام 2023 سيشهد انتصار أوكرانيا على روسيا.

وفى المكسيك شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جديدا، حيث ارتفعت أسعار البيض 6.20%، بينما سجل النفط ارتفاعا بنسبة 3.07% في نفس الفترة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن التضخم في المكسيك بدأ في التراجع إلا أن أسعار النفط وأسعار البيض تعتبر أكثر المواد الغذائية التي شهدت ارتفاع فى الأسبوعين الماضيين.

وشهدت أيضا أسعار البيض فى الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا فى الأشهر الماضية، تجاوزت نسبة الـ60%، وذلك جراء موجات التضخم العاتية.

وقالت صحيفة التيمبو إن تفشى انفلوانزا الطيور وارتفاع أسعار علف الدواجن والوقود وتكاليف العمال، أدى إلى ارتفاع أسعار البيض فى الولايات المتحدة لأكثر من الضعف على مدار العام الماضى، مما أدى إلى حدوث صدمة كبيرة لدى المواطنين بسبب أسعار البيض والدواجن.