جارديان: توقعات بإعلان صفقة حول أيرلندا الشمالية بين لندن وبروكسل الاثنين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك يستعد للإعلان عن صفقة لإنهاء الخلاف الذي طال أمده بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت يوم الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أربعة أشهر من المفاوضات المكثفة وتعلن نهاية المواجهة التي استمرت عامين مع الاتحاد الأوروبي. لكن في مقامرة سياسية ضخمة لرئيس الوزراء ، قد تؤدي إلى معركة جديدة مع نواب المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجموعة الأبحاث الأوروبية (ERG) والحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP).

وأوضحت الصحيفة أنه قيل مبدئيًا أنه سيتم تسميتها "اتفاقية وندسور" ، لتكون الصفقة التى ستصلح ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية. ويأمل داونينج ستريت – مجلس وزراء بريطانيا - في أن تمهد هذه الصفقة الطريق أيضًا لإعادة إنشاء جمعية في ستورمونت- البرلمان فى أيرلندا الشمالية- نظرًا لتعليق تقاسم السلطة منذ استقالة أول وزير في الحزب الاتحادي الديمقراطي بشأن البروتوكول في فبراير 2022.

ووفقًا للتقارير التي صدرت مساء الجمعة ، كان من المقرر أن تلتقي أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، بالملك تشارلز يوم السبت في آخر مؤشر على اقتراب إبرام الصفقة ، لكن ذلك تم إلغاؤه في وقت سابق من اليوم.

ويستعد النواب للتواجد فى البرلمان يوم الاثنين ويستعد الوزراء لعقد مؤتمر عبر الهاتف محتمل خلال عطلة نهاية الأسبوع. لا تزال المناقشات جارية في داونينج ستريت حول دعوة فون دير لاين إلى المملكة المتحدة لمراسم إبرام الصفقة.

وتحدثت فون دير لاين وسوناك بعد ظهر يوم الجمعة - اجتماعهما الثالث خلال أسبوع - مما أثار التكهنات بأن الصفقة كانت في مرحلة "الاتمام".

ولم تؤكد مصادر في داونينج ستريت ما إذا كان سيتم الإعلان عن صفقة في الأيام المقبلة ، لكنها شددت على استمرار المحادثات وأن أي مناقشة حول التوقيت كانت "تخمينية بحتة".